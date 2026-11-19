Al inicio de la reunión, Trump agradeció a Xi la "increíble y cálida bienvenida" que recibió a su llegada a China y lo felicitó por la organización de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que acoge estos días Shenzhen.

El mandatario estadounidense destacó asimismo la "extraordinaria relación personal" que mantiene con su homólogo chino y adelantó que le pediría que hiciera "algo más por nuestros agricultores", en referencia a uno de los sectores afectados por las disputas comerciales entre ambas potencias y en los que Washington más busca compromisos firmes por parte de Pekín.

Por el momento, no ha trascendido lo dicho por Xi al comienzo de la reunión

Las delegaciones se sentaron alrededor de una mesa rectangular y, por parte de Washington, asistieron los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent, y de Comercio, Howard Lutnick, además del jefe de gabinete presidencial, Stephen Miller.

La reunión tiene lugar después de la prórroga hasta enero, acordada durante la visita de Xi a Washington en septiembre, de una tregua comercial que permitió contener meses de escalada arancelaria y represalias cruzadas.

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El entendimiento facilitó una relajación temporal de algunas restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras y otros materiales estratégicos, aunque siguen pendientes las diferencias sobre el acceso a los mercados y los controles estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada.

Ambos dirigentes ya escenificaron un acercamiento el miércoles, cuando Xi recibió personalmente a Trump a pie de pista a su llegada al aeropuerto de Shenzhen, donde lo saludó y abrazó, devolviéndole el gesto que el estadounidense había tenido durante su anterior encuentro en Washington.

La reunión bilateral precede a una inédita cita trilateral entre Xi, Trump y Putin, en la que se espera que los tres mandatarios aborden cuestiones como el control de los arsenales nucleares y las guerras en Ucrania e Irán.

La Casa Blanca rebajó las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos inmediatos en ese encuentro a tres bandas.