"La renovada tienda de Zara presenta las últimas colecciones de la marca, nuevas tecnologías de atención al cliente y elementos de diseño inspirados en el patrimonio arquitectónico de la ciudad", apuntó la compañía.

Inditex destacó que el proyecto, desarrollado por el Estudio de Arquitectura de Zara, "revitaliza uno de los espacios más emblemáticos de la marca en Estados Unidos" desde que abrió sus puertas en 2012, y además representa un nuevo paso en el crecimiento de la empresa en el mercado americano.

La tienda está distribuida en tres plantas, donde se encuentran las colecciones de mujer, hombre y niños, con detalles de diseño y acabados que evocan rasgos de la arquitectura comercial de Nueva York, como columnas de hierro fundido o techos ornamentados.

Con motivo de la apertura, Zara presentó una colección exclusiva disponible en esta tienda, compuesta por prendas de piel en tonos sobrios y con siluetas urbanas.

Cada prenda lleva una etiqueta especial de 660 Fifth Avenue, la dirección donde se encuentra ubicada.

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Esta tienda es el primer Zara en Estados Unidos que cuenta con un sistema automatizado para identificar y clasificar tanto las prendas recién llegadas como las que proceden de los probadores.

Además, incorpora otras herramientas tecnológicas, como puntos automáticos para la recogida de pedidos en línea y la entrega de devoluciones.

La empresa destacó en el comunicado que este Zara cuenta con sistemas avanzados de eficiencia energética, como instalaciones de climatización de alto rendimiento, iluminación LED y materiales seleccionados para reducir el impacto ambiental.

Así, la tienda está conectada a Inergy, la plataforma interna de Zara que monitoriza de manera centralizada el consumo de electricidad y climatización.

En su primer semestre fiscal, Inditex obtuvo un beneficio neto récord de 2.980 millones de euros, un 6,8 % más que en el mismo periodo de 2025.

Zara abrió su primera tienda en EE.UU. en 1989, en Lexington Avenue (Nueva York).