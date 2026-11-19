“La defensa de nuestros pueblos y ciudades, de nuestro sistema energético, de nuestra logística, de nuestros puentes, es, verdaderamente, la primera prioridad. Todos los socios han estado de acuerdo hoy en que debe reforzarse nuestra defensa y habrá decisiones”, declaró Zelenski en una rueda de prensa al término de la reunión de la Coalición de los Voluntarios.

Además de defensas aéreas propiamente dichas, Zelenski explicó que trabaja con sus socios para que Ucrania reciba más aviones F-16 y municiones adicionales para estos aparatos a los que el Ejército ucraniano ha recurrido para poder derribar los drones Shahed rusos con motor a reacción, más difíciles de interceptar que los convencionales por la velocidad superior que alcanzan.

El presidente ucraniano hizo hincapié además en la cooperación con algunos de sus socios europeos para desarrollar y empezar a utilizar cuanto antes un sistema de misiles antibalístico propio que permita a Ucrania protegerse de los misiles balísticos rusos, a los que ahora es vulnerable por el déficit de misiles estadounidenses capaz de interceptarlos.

Zelenski destacó también que Europa pueda estar representada por primera vez en la mesa de negociaciones que antes ocupaban únicamente Ucrania, EE.UU. y Rusia en la próxima ronda de contactos que se organice.

En la reunión de la Coalición de los Voluntarios -a la que asistieron jefes de Estado y de Gobierno o ministros de más de cuarenta socios de Ucrania- se habló también de las garantías de seguridad que pueda recibir Kiev tras la guerra.

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Zelenski insistió en la urgencia de que Ucrania sea integrada cuanto antes en la Unión Europea (UE), algo que para Kiev es en sí mismo - según dijo- una garantía de seguridad.

El presidente ucraniano dejó claro, además, que Kiev sigue aspirando a ser admitido en la OTAN.