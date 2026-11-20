La acusación fue realizada durante una audiencia celebrada en el juzgado de Lyngby (al norte de Copenhague), en la que se conoció que los dos hombres y otros dos más -que no han sido acusados de intento de asesinato- llevan detenidos desde septiembre, en un caso que hasta ahora no había trascendido.

Los acusados fueron detenidos en un coche con varias armas, según se reveló en la audiencia, que transcurrió luego a puerta cerrada.

El objetivo del atentado era supuestamente el bloguero y rapero conocido como Kyivstoner, que iba a dar un concierto en Charlottenlund, al norte de la capital, el pasado 25 de septiembre, aunque finalmente no se celebró, según DR.

Los servicios de inteligencia daneses han convocado una rueda de prensa para más tarde, al igual que los ministros de Justicia, Nicolai Wammen, y Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen.