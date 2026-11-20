En un comunicado, la Apavit expresó su "profunda indignación y preocupación ante la intempestiva suspensión de operaciones de la aerolínea Plus Ultra, situación que ha dejado a numerosos pasajeros en la incertidumbre, ocasionándoles graves perjuicios económicos, personales y familiares, además de afectar directamente a las agencias de viaje que comercializaron sus boletos aéreos".

El gremio aseveró que "Plus Ultra debe asumir las responsabilidades que legalmente le correspondan por los incumplimientos y perjuicios ocasionados".

Pide garantizar "la atención de pasajeros afectados, la devolución de los importes correspondientes y la evaluación de las compensaciones que resulten aplicables".

En ese sentido, señaló que ha cursado comunicaciones a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para solicitar "una intervención urgente de fiscalización de las obligaciones de la aerolínea, exigir un plan inmediato de atención a los pasajeros afectados y establecer procedimientos claros para los reembolsos y alternativas de viaje".

También hizo solicitud similar al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú, encargado también de la protección al consumidor, de verificar el cumplimiento de las obligaciones y garantizar la protección de los derechos de los viajeros que tenían programado volar a España con Plus Ultra.

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El mismo martes, cuando se anunció la suspensión de los vuelos, el Indecopi exigió a la aerolínea española que atienda "oportunamente a los pasajeros afectados y mantener activos sus canales oficiales de comunicación".

También recordó a los clientes que tienen el derecho de que la aerolínea informe "de forma clara" cómo solicitar el reembolso del billete de avión o qué alternativas existen para continuar el viaje.

Plus Ultra suspendió este martes su ruta a Lima hasta nuevo aviso, y a Buenos Aires hasta el 15 de diciembre, como parte de las medidas de reestructuración para asegurar la viabilidad de la compañía, si bien mantiene la conexión con Venezuela.

La empresa justificó la medida en el "complejo entorno" que afronta el transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costos operativos, en particular del combustibles, según la web de la compañía.

Anunció, que los pasajeros afectados recibirían una notificación de la cancelación por correo electrónico.

Las gestiones relativas a la compra de pasajes realizadas con agencias de viajes se canalizarán a través de la entidad emisora, mientras que las correspondientes a adquisiciones en la web u otros canales directos se atenderán en el portal de reclamaciones de la aerolínea, agregó.

Fuentes de la compañía añadieron a EFE que Plus Ultra continúa con los vuelos a Caracas desde Madrid y la isla española de Tenerife, mientras que los que tenían destino en Colombia ya fueron suspendidos desde junio pasado.