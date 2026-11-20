El testimonio de Aicha (nombre ficticio), recogido por EFE, relata los preparativos clandestinos, la incertidumbre de las salidas y los riesgos que enfrentan quienes intentan cruzar, en un contexto de repunte sin precedentes de las llegadas a Canarias, donde desembarcaron 11.037 inmigrantes irregulares durante la primera quincena de noviembre.

"Nos reunían (las mafias de migración ilegal) en un apartamento de Nuakchot mientras esperábamos a que las condiciones fueran favorables. No sabíamos qué día íbamos a salir. Dependía de las condiciones de seguridad, para no ser interceptados por la policía, pero también del tiempo", relata.

El día elegido, los candidatos son trasladados de noche en coche hasta la costa. Después, pequeñas embarcaciones los llevan por grupos hasta la patera principal.

Aicha dice haber renunciado a uno de sus intentos debido a condiciones meteorológicas adversas, mientras que otros pasajeros querían continuar el viaje. Ella recuperó su dinero, a diferencia de un amigo que decidió seguir adelante.

"Lo intenté tres veces", resume. En su teléfono conserva imágenes de travesías en pateras improvisadas rumbo a las islas Canarias. Afirma que ya no piensa volver a intentarlo, pese a un sueño con Europa que se remonta a su infancia y a la sensación de no poder llevar la vida que desea en Mauritania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los planes de salida suelen mantenerse en secreto y, en ocasiones, solo se comparten con uno o dos amigos, sin informar ni siquiera a los padres.

Aicha también relata el naufragio de una patera frente a las costas de Nuadhibú, en el norte de Mauritania, tras el cual fueron detenidas cuatro personas. Según su testimonio, los migrantes, incluida ella, se refugiaron en cabañas a lo largo de la costa, mientras los guardacostas disparaban al aire para obligarlos a salir.

"Esperé a que las patrullas se alejaran antes de cambiarme de ropa y unirme a la población para fundirme entre la gente de la ciudad", explica.

En Nuadhibú, El Hadji Kebe, responsable de la comunidad senegalesa, recoge los relatos de migrantes rescatados o interceptados en el mar. Sus testimonios describen travesías marcadas por el hambre, la sed, el agotamiento y, en ocasiones, tragedias.

"Algunos traficantes intentan ahorrar en provisiones. A veces la gente no tiene suficiente agua ni comida. En ocasiones tienen que conformarse con un solo vaso de agua y unas galletas", denuncia Kebe.

Algunas travesías duran más de diez días y los pasajeros pueden quedarse sin provisiones. "Cuando las personas pasan más de diez días en el mar, a veces llegan en un estado terrible. Algunas tienen dificultad para caminar o incluso para ir al baño", relata.

"En el mar, algunos empiezan a tener alucinaciones. Hay quienes pierden el rumbo y, en ocasiones, se arrojan al agua", continúa.

Según Kebe, las motivaciones para partir son diversas. Algunos migrantes son animados por familiares o amigos instalados en España, otros mencionan la falta de perspectivas económicas en su país, las responsabilidades familiares o la sensación de haber perdido la esperanza.

Mauritania es uno de los principales puntos de partida de la llamada ruta atlántica hacia Canarias. Solo entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre se contabilizaron 3.890 personas llegadas en 31 embarcaciones al archipiélago español.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas han perdido la vida o están desaparecidas en la ruta atlántica de África Occidental desde principios de 2026.