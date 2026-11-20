El Ministerio de Salud y Medio Ambiente controlado por los hutíes dijo en un comunicado que las muertes se produjeron en estas provincias, controladas por los insurgentes, donde también se contabilizaron al menos 28 civiles heridos en el último día.

El departamento no especificó el balance de víctimas de los últimos bombardeos a gran escala de la alianza, que interviene en el Yemen desde 2015 en favor del Gobierno internacionalmente reconocido, y que este viernes ha lanzado ataques aéreos contra varias provincias del país en manos de los rebeldes.

Este mismo viernes, la coalición bombardeó el estratégico puerto de Al Hudeida, a orillas del mar Rojo, tras pedir la evacuación de la población civil, mientras que también apuntó contra las "capacidades de misiles balísticos y drones" del movimiento chií aliado de Irán.

Tanto en Saná, la capital controlada por los hutíes desde 2014, como en otras partes del Yemen, la coalición afirmó haber destruido siete "objetivos militares legítimos asignados al uso militar" y "seis talleres que la milicia destinó a la fabricación y ensamblaje de estructuras de plataformas de lanzamientos de misiles balísticos y drones".

El Ministerio de Electricidad de los hutíes, por su parte, afirmó que los bombardeos fueron dirigidos contra centrales eléctricas en la ciudad de Moca, en Taiz, y en la zona de Qahza, en la localidad de Saada, sin informar sobre daños materiales o víctimas.

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El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en otro comunicado que el puerto de Yeda y "todos los puertos del enemigo saudí en la costa del mar Rojo serán objetivo" de los ataques del movimiento chií en caso de que Riad "ejecute sus amenazas de bombardear el puerto de Al Hudeida".

Esto se produce en medio de una intensificación de los ataques cruzados entre Arabia Saudí y los hutíes, que en los últimos días han reivindicado numerosas acciones contra objetivos civiles, militares y energéticos de este país, que es el mayor productor de petróleo de la OPEP.

Riad sigue con su apoyo a las tropas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, que se enfrentan en paralelo a una ofensiva insurgente en la costa del mar Rojo, mientras que mantiene su campaña de bombardeos contra puntos de lanzamiento de drones y misiles balísticos usados por los hutíes para atacar Arabia Saudí.