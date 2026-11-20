Los hechos ocurrieron hacia las 11.00 hora local (10.00 GMT) cuando la embarcación se encontraba a la altura de la zona de Ijaw Sur y viajaba entre las localidades de Ayama y Ukubie con motivo de un funeral, según un comunicado divulgado en la red social Facebook por la Policía estatal de Bayelsa.

"Según las informaciones preliminares, la embarcación, que al parecer transportaba pasajeros, sufrió un problema mecánico mientras navegaba por las vías fluviales", precisaron las fuerzas de seguridad.

"Algunos pasajeros instaron al patrón del barco a dirigirse hacia la orilla pero, al parecer, este se negó y continuó navegando hasta que la embarcación acabó volcando en el cruce de los ríos Oweikorogha y Otuan", añadieron.

Los cuerpos de dos adultos y dos niños han sido recuperados hasta ahora, mientras 24 rescatados han sido trasladados a hospitales para recibir atención médica y otros supervivientes han regresado a sus hogares.

La Policía está coordinando las operaciones de búsqueda y rescate con buzos locales y otros actores de respuesta para localizar a todas las víctimas.

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El conductor del barco está fugado y el responsable de la embarcación se encuentra bajo custodia policial mientras se investiga para esclarecer los hechos, detalló el comunicado.

La Policía urgió "a los operadores de embarcaciones a que respeten estrictamente la normativa de seguridad marítima, particularmente la prohibición de sobrecarga, y a que garanticen la disponibilidad y el uso adecuado de los chalecos salvavidas".

Medios locales señalaron que se teme que más de treinta personas hayan perdido la vida, ya que el navío habría ido cargado con unas 300 personas, si bien EFE no pudo comprobar esa cifra de manera independiente.

Los accidentes de barcas y transbordadores son frecuentes en Nigeria, especialmente en las zonas rurales, y suelen atribuirse al hacinamiento de pasajeros, el mantenimiento deficiente de las embarcaciones y el incumplimiento de las normas de navegación.