Se trata de "una infraestructura estratégica que permitirá al país realizar localmente las operaciones de refinado, ensayo y certificación del oro, reforzando la cadena de valor del sector aurífero", señaló en un comunicado el Ministerio de Recursos Minerales, Petróleo y Gas (MIREMPET), que también busca con esta iniciativa diversificar la economía del país.

El proyecto incluye una planta de refinado, un laboratorio y la primera oficina pública de contraste del país, encargada de verificar la pureza del oro, la plata y el platino, así como de emitir las marcas oficiales de garantía.

La infraestructura se encuentra en la capital, Luanda, y ha sido construida y financiada por la compañía estatal de producción de diamantes ENDIAMA.

"El país pasa a disponer de capacidad propia para refinar y certificar su oro en territorio nacional, creando las condiciones para convertir este recurso en conocimiento, actividad económica, empleo y valor añadido", declaró el ministro de la rama, Diamantino Azevedo.

"Cuando el oro se refina y se certifica en el país, el Estado supervisa mejor la cadena de valor, la trazabilidad del metal gana credibilidad y una mayor parte de los beneficios de la actividad minera permanecen en Angola", añadió.

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Durante la inauguración, el ministro hizo un llamamiento a las empresas del sector para que intensifiquen los trabajos de prospección y explotación, al tiempo que pidió una mayor participación de las instituciones financieras para impulsar proyectos mineros.

Así, abogó por una "cooperación más estrecha" de ambos actores con el Estado angoleño para impulsar este ámbito de la economía.

Según el MIREMPET, Angola cuenta actualmente con 49 proyectos de prospección aurífera en curso y cuatro en fase de producción, con inversiones que superan los 120 millones de dólares.