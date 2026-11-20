La marcha había sido convocada por el sindicato de estudiantes, bajo el lema ‘Por nuestro futuro, en contra de sus guerras’, dentro de la jornada de manifestaciones estudiantiles en varios países europeos, entre ellos España, Francia o Alemania, promovidas por el movimiento ‘Youth International Strike’.

La Policía informó de que había efectuado "varios arrestos" y recurrido a pulverizadores de gas pimienta para disolver a los manifestantes.

Durante la protesta, los manifestantes lanzaron consignas contra la Policía, a favor de Palestina y mostraron pancartas con lemas como "acción antifascista y anticapitalista".

Tras ser desalojados de las inmediaciones del Rectorado, los manifestantes marcharon hacia la sede del Parlamento.

Miembros de la ONG Amnistía Internacional, presentes en la huelga como observadores neutros, han explicado a EFE que con este protesta se quiere reivindicas "mayores inversiones en el futuro de la juventud y proyectos sociales, y menos en guerra".