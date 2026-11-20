Según ha informado la compañía energética privada DTEK, los cortes de luz en la capital afectan a parte de los distritos de Pechersk, Solómianski, Golosivski, Dnipró y Dárnitsia.

Canales de Telegram ucranianos han informado del impacto de misiles balísticos rusos en una central térmica de ciclo combinado situada en el sur de la capital ucraniana.

También en la capital, las fuerzas rusas han golpeado durante la madrugada infraestructuras de la empresa municipal de suministro de agua corriente y tratamiento de aguas residuales, lo que ha provocado una caída de la presión en el agua que llega a los hogares en el distrito de Pechersk, según ha informado la propia compañía.

Tres trabajadores de la empresa han perdido la vida en el ataque de hoy a sus instalaciones, ha declarado el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.

Además, la empresa pública nacional de electricidad de Ucrania, Ukrenergo, ha anunciado cortes de luz de emergencia en las citadas regiones de Ivano-Frankivsk, Leópolis y Transcarpatia debido a ataques rusos al sistema también en la zona occidental del país.