"Las centrales nucleares se han visto forzadas a reducir su capacidad de generación. La vuelta al esquema de funcionamiento normal se producirá gradualmente, después de que se reparen las redes dañadas", indicó el ministerio.

Rusia no ha atacado hasta ahora las centrales nucleares ucranianas, pero golpea frecuentemente las subestaciones eléctricas de las que éstas dependen para poder transferir la electricidad que generan a la red nacional.

Las centrales nucleares ucranianas producen más de la mitad de la electricidad que consume el país y sostienen el sistema energético nacional en un contexto de constantes ataques que han destruido total o parcialmente buena parte de las centrales eléctricas no nucleares ucranianas.

Debido al ataque ruso de esta madrugada -en el que las fuerzas del Kremlin han utilizado más de 400 drones y alrededor de un centenar de misiles- ha habido interrupciones de suministro en Kiev y en una decena de regiones ucranianas.

Además, los profesionales del sector eléctrico han tenido que detener el suministro en varias regiones para estabilizar el sistema tras el ataque.