Así lo informó Exteriores en un comunicado en el que asegura que la legación diplomática dañada "permanecerá operativa" tras el incidente.

"Durante un ataque ruso masivo contra Kiev en la tarde del 19 de noviembre de 2026, la embajada de Austria sufrió daños (en tres vehículos de la legación y varias ventanas del edificio). Según la información disponible, la embajada no era el objetivo del ataque. Los daños fueron causados por la explosión de un proyectil en sus inmediaciones", recuerda la nota.

"Otras embajadas (en Kiev) también han sufrido daños. Rusia está intensificando esta guerra y atacando cada vez más objetivos civiles. Por lo tanto, es aún más importante mantener la presión ahora: con todos los medios diplomáticos y con sanciones", declaró la ministra.

Según la agencia local APA, el ministerio austríaco rechazó la afirmación del embajador ruso de que "la parte austríaca" es responsable de los daños sufridos por mantener abierta una embajada en la capital ucraniana.

Al informar en un mensaje publicado en X sobre su reunión en la sede de Exteriores en Viena, Grozov negó que el Ejército de su país ataque infraestructuras civiles en Ucrania, y al mismo tiempo resaltó que Moscú había advertido de los riesgos.

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"Subrayé especialmente que las representaciones diplomáticas extranjeras y los ciudadanos extranjeros habían recibido reiteradas recomendaciones por parte de Rusia de abandonar la capital (ucraniana). Nuestras declaraciones son ignoradas de forma deliberada. Toda la responsabilidad por las posibles consecuencias negativas recae íntegramente en la parte austríaca", escribió el diplomático ruso.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Austria le dejó "inequívocamente claro" al representante del Kremlin que la responsabilidad de las consecuencias de los bombardeos rusos recae "únicamente en el agresor ruso", precisó APA.

Los ataques aéreos contra objetivos civiles que ponen en peligro a las misiones diplomáticas y a su personal son "completamente inaceptables" y vulneran el derecho internacional, sin que las "recomendaciones de evacuación" eximan a Rusia de cumplirlo, señaló Exteriores.