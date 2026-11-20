A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad mexicano explicó que Francisco Gerardo ingresó a territorio mexicano en 2021 utilizando una identidad falsa para evadir a las autoridades y que fue detenido por una orden de revisión en un domicilio ubicado en Puerto Cancún, en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo.

Según la nota, el detenido es señalado por el Departamento de Justicia de EE.UU. como presunto líder de un grupo delictivo que fue desmantelado y que operó principalmente entre 2002 y 2006, periodo en el que se dedicó a actividades de delincuencia organizada, así como al acopio y tráfico de armas.

"En la lista de acusados relacionados con dicho caso, Francisco Gerardo N, alias Pancho, aparece identificado como líder de la estructura criminal y presunto coordinador logístico de la organización", subrayó el documento oficial.

De acuerdo con los antecedentes de investigación, apuntó, el capturado ingresó al territorio nacional el 14 de marzo de 2021 utilizando una identidad distinta a la suya, con el propósito de evadir a las autoridades.

Por ello, cuenta con una investigación por delincuencia organizada en materia de acopio y tráfico de armas, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

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La operación fue coordinada por la Secretaría de Marina, la Armada de México, así como por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).