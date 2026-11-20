El Ministerio de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que el impacto de los restos de los aparatos aéreos no tripulados, pese a que no dejó heridos ni daños materiales en la sede de la embajada de Brasil en Ucrania, violó las convenciones internacionales que consideran inviolables las sedes diplomáticas.

"Al exhortar a las partes a un cese de hostilidades, Brasil recuerda que, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, las misiones diplomáticas son inviolables", afirma el comunicado.

El mayor país latinoamericano también recordó la obligación de los dos países en conflicto de respetar el derecho internacional humanitario y de adoptar todas las medidas de precaución posibles para minimizar el numero de víctimas civiles y de daños a objetivos civiles.

La cancillería brasileña aprovechó la nota para reiterar su apoyo a los esfuerzos diplomáticos que buscan una solución negociada al conflicto e instó a los dos países a avanzar en el diálogo con el objetivo de acordar una paz duradera.

La protesta brasileña se produjo en medio de reacciones europeas al ataque más contundentes.

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Francia anunció que solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el ataque, que dejó víctimas civiles ucranianos y alcanzó varias representaciones diplomáticas.

"Rusia tendrá que rendir cuentas", afirmó el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien condenó "con la mayor firmeza" los bombardeos y expresó la solidaridad de París con Ucrania y con los Gobiernos de Austria y Países Bajos.

Austria, por su parte, convocó al embajador ruso en Viena, Andréi Grozov, para protestar por los daños sufridos por su embajada en Kiev, donde resultaron afectados tres vehículos diplomáticos y varias ventanas del edificio.

La ministra austríaca de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, afirmó que Rusia está intensificando la guerra y atacando cada vez más objetivos civiles, por lo que consideró necesario mantener la presión diplomática y las sanciones.

El ataque ruso, uno de los mayores de la guerra, incluyó más de 400 drones y más de 110 misiles, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y tuvo entre sus objetivos infraestructuras energéticas, logísticas y ferroviarias.