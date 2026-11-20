En un comunicado, el Ejecutivo comunitario detalló los desembolsos finales del fondo de recuperación a cinco países: Hungría (10.000 millones de euros), Irlanda (225 millones), Malta (61,7 millones), Polonia (12.700 millones) y Portugal (4.700 millones).

El caso de Hungría es especial porque se trata de su primera solicitud de pago y equivale al monto total de subvenciones que le correspondía al país, una cantidad a la que Budapest no había accedido hasta ahora porque el anterior Gobierno no había implementado las reformas acordadas con Bruselas.

El nuevo Ejecutivo trabajó a contrarreloj para aplicar las reformas y envió la solicitud de pago sobre la bocina el 30 de septiembre, el último día del que disponían los Estados miembros para presentar a Bruselas las pruebas de que han cumplido con las medidas y solicitar el dinero vinculado.

Este viernes, la Comisión Europea determinó que Hungría ha cumplido "satisfactoriamente" con 126 de los 127 hitos que habían pactado, entre ellos su entrada en la Fiscalía Europea contra el Fraude, una mayor transparencia en las licitaciones y financiación pública y la restauración de la independencia judicial, las grandes cuestiones abiertas en las que Bruselas exigía reformas.

El único hito con el que Budapest sólo ha cumplido parcialmente es el relativo a la presentación de un informe de evaluación sobre la efectividad de las reglas de fiscalidad.

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Bruselas dialogará ahora con Hungría durante dos meses y, si finalmente determina que no ha cumplido con la reforma requerida, podrá deducir una parte de los 10.000 millones desembolsados.

Ya en septiembre, la Comisión Europea propuso formalmente liberar los 4.200 millones de euros de fondos regionales a Hungría que estaban bloqueados por deficiencias relacionadas con el estado de Derecho, así como reintegrar en el programa Erasmus+ a las 21 universidades que habían sido excluidas y reanudar la participación del país en el programa de investigación Horizonte Europa.

El anuncio se enmarcó en el acuerdo político alcanzado en mayo entre el Ejecutivo comunitario y el nuevo Gobierno húngaro que lidera Peter Magyar, tras años de confrontación entre Bruselas y la administración de Viktor Orbán a cuenta de su deriva autoritaria, y que abrió el camino a la liberación de 16.400 millones que permanecían bloqueados.

La mayor parte, unos 10.000 millones, correspondían precisamente al plan de recuperación que se desembolsa este viernes.