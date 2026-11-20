Bruselas y Londres concluyeron las negociaciones de tres acuerdos sobre comercio agroalimentario, mercados de carbono y movilidad juvenil durante la segunda cumbre que ambas partes mantienen desde la salida del Reino Unido del bloque comunitario.

No obstante, Burnham admitió que lo anunciado este viernes es "probablemente el límite" de lo que puede lograrse en esta legislatura, dado el trabajo que exige su aplicación, y dijo que quiere dejar a la siguiente Cámara la decisión sobre la relación a largo plazo con la UE.

Para ello, su Gobierno impulsará durante el próximo año un proceso informal de reflexión con los socios europeos, antes de la próxima cumbre bilateral, que situó "quizá por estas fechas" de 2027, porque "el Reino Unido y la UE de hoy no son los de 2016".

El mandatario sostuvo que los pactos acordados este viernes sintonizan con la opinión pública, ya que tres cuartas partes de los británicos, según las últimas encuestas, apoyan lazos más estrechos con Europa tras "una década de deriva".

Burnham lo definió como "la mayor medida de crecimiento" que su Gobierno podía adoptar en esta legislatura, y la vinculó al coste de la vida, la energía, los negocios y la inmigración irregular.

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Entre los ejemplos, señaló que enviar un solo cargamento de salmón a la UE puede costar hasta 1.400 libras, y que el acuerdo aliviará esos costes de exportación, abaratará los alimentos y abre la puerta a rebajar la factura eléctrica.

Burnham anunció que la responsable de la disciplina parlamentaria de su Gobierno presentará la próxima semana un proyecto de ley para aplicar los acuerdos sanitario y fitosanitario y de comercio de emisiones, "sin perder un solo minuto".

"Hoy pasamos página tras una década de deriva y división", concluyó el primer ministro.