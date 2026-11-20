La iniciativa 'Construyendo capacidades para una respuesta regional frente al GBG', en el que se invertirán 3 millones de dólares, pretende reforzar la vigilancia epidemiológica en la región, la movilización animal basada en riesgo y aumentar la participación de los actores vinculados con la aplicación de las medidas sanitarias, indicó el IICA este viernes en un comunicado.

En materia de vigilancia, el proyecto prevé fortalecer la detección temprana, la notificación y el diagnóstico del GBG (gusano barrenador del ganado), así como mejorar el análisis de información para que los países puedan responder con mayor rapidez ante nuevos casos, detalló el IICA.

Además, los países llevarán a cabo una revisión y mejora de los protocolos de vigilancia, el desarrollo de herramientas para analizar información sanitaria y el fortalecimiento de capacidades regionales, con el objetivo de apoyar decisiones oportunas y una respuesta más coordinada frente a la enfermedad.

El proyecto también busca reforzar la gestión de la movilización animal mediante inspección, trazabilidad y control basado en riesgo, con ejercicios de simulación y preparación, además de asistencia técnica en puntos considerados prioritarios.

El gusano barrenador es una plaga que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres e incluso a los humanos, con posibilidad de causar la muerte.

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Tras más de dos décadas de haber sido erradicado en la región, en 2023 el gusano barrenador reapareció en Panamá procedente de Suramérica y posteriormente su presencia se expandió hacia Centroamérica y Norteamérica, causando impactos sanitarios, económicos y sociales.

El gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax que deposita sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente y también en las personas. Poco después de que se han depositado, nacen los gusanos los cuales se alimentan del tejido vivo.

El gerente del Programa de Sanidad Agropecuaria, Bioseguridad e Inocuidad y Calidad de los Alimentos del IICA, José Urdaz, destacó que la iniciativa para reforzar la respuesta en la región no plantea una respuesta única, sino intervenciones construidas a partir de las necesidades y capacidades de cada país.

"La erradicación del gusano barrenador del ganado es un desafío compartido. Avanzar hacia ella requiere continuidad, compromiso y una cooperación regional que transforme las capacidades construidas en resultados sostenibles", aseguró Urdaz.

El IICA subrayó como un eje clave en este proceso la participación de productores, organizaciones, veterinarios, transportistas y comerciantes y por ello prevé fortalecer organizaciones y redes existentes, realizar actividades de capacitación y mejorar la comunicación de riesgos para favorecer la aplicación sostenida de las medidas sanitarias.