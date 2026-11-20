La UE y el Reino Unido cerraron un programa de movilidad para 100.000 jóvenes de cada parte, que podrán trabajar, estudiar, cuidar niños como 'au pair', hacer voluntariado "o simplemente viajar", y ambos aspiran a aplicar el acuerdo como muy tarde en 2028 y ofrecer esas oportunidades desde enero de 2030.

Bruselas y Londres se comprometieron asimismo a negociar en seis meses un acuerdo complementario sobre las tasas universitarias, que se aplicaría a todos los estudiantes del otro lado "independientemente de la vía migratoria", aunque el texto no fija su nivel.

La UE y el Reino Unido valoraron la conclusión de las negociaciones sobre un Espacio Sanitario y Fitosanitario Común con determinadas normas de calidad comunes e indicaron que el objetivo es aplicarlo a partir del 1 de marzo de 2028.

Ello permitirá, indicaron, que la gran mayoría de los desplazamientos de animales, productos de origen animal, plantas y productos vegetales entre las partes se realicen sin los certificados o controles que se exigen actualmente. Precisaron que esas ventajas se aplicaran también a los desplazamientos entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

También mostraron su satisfacción por el cierre de las negociaciones sobre la vinculación de los regímenes de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés) de la UE y del Reino Unido, y señalaron que buscarán aplicarlo en 2028, sin fecha precisa.

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Ese acuerdo, señala la declaración adoptada, proporcionaría una base estable para el reconocimiento mutuo de los derechos de emisión y eximiría a las mercancías de ambos bloques de sus mecanismos de ajuste en frontera por carbono, con arreglo a sus procedimientos y leyes.

Las partes subrayaron la cooperación existente en materia de seguridad del suministro y valoraron los progresos hacia un acuerdo sobre la participación del Reino Unido en el mercado interior de la electricidad de la UE, que "estaría vinculado a una contribución financiera del Reino Unido para reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales entre las regiones de la UE". Se comprometieron a concluir estas negociaciones en 2027.

Otro de los objetivos mencionados fue la puesta en marcha de una Asociación Digital UE-Reino Unido a principios del próximo año para mejorar la cooperación en asuntos digitales y tecnológicos, en áreas que podrían incluir la conectividad segura y resiliente, la inteligencia artificial o la seguridad en línea.

En el ámbito de la migración irregular, la declaración incluye medidas para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos, desarticular las redes de tráfico y abordar los factores que desencadenan la migración, en particular en la zona del Canal de la Mancha.

Con esos objetivos, dijeron que establecerán un diálogo estructurado sobre migración que abarcará las actividades conjuntas en el marco del Plan de Acción de la Comisión Europea para el Canal de la Mancha, incluida la comunicación estratégica y la gestión de fronteras.

La UE y el Reino Unido se comprometieron a una "nueva ambición compartida" para reforzar las asociaciones de seguridad y defensa selladas en la primera cumbre bilateral, celebrada en Londres el 19 de mayo de 2025.

"La seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa", afirma el texto, que subraya que el Reino Unido seguirá apoyando la formación de militares ucranianos y coordinándose con la Coalición de Voluntarios.

El documento no menciona SAFE, el instrumento europeo de préstamos para defensa, cuyas negociaciones con Londres no cuajaron por una contribución presupuestaria que el Reino Unido consideró excesiva.

Las dos partes celebran, además, la conclusión del acuerdo marco que permitirá al Reino Unido participar en las misiones civiles de la política común de seguridad y defensa de la UE.

En materia marítima, se comprometen a intensificar el intercambio de información y la coordinación contra la flota fantasma rusa y la evasión de sanciones, y respaldan el compromiso de "ni peajes ni tasas, rechazando la coerción y las acciones o medidas unilaterales que obstaculicen o menoscaben la navegación legal".

El texto prevé también más cooperación frente a los ciberataques y la manipulación de información extranjera, un nuevo diálogo sobre resiliencia democrática y una primera consulta estratégica sobre el Indo-Pacífico. EFE