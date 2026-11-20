La alianza dijo en un comunicado que sus bombardeos fueron dirigidos contra las "capacidades de misiles balísticos y drones" del movimiento chií aliado de Irán, mientras que aseguró haber "neutralizado uno de los principales almacenes de suministros" de los insurgentes.

Tanto en Saná, la capital controlada por los hutíes desde 2014, como en otras partes del Yemen, la coalición afirmó haber destruido siete "objetivos militares legítimos asignados al uso militar" y "seis talleres que la milicia destinó a la fabricación y ensamblaje de estructuras de plataformas de lanzamientos de misiles balísticos y drones".

Anteriormente y tras pedir una orden de evacuación, la coalición bombardeó el estratégico puerto de Al Hodeida, a orillas del mar Rojo, así como otros objetivos en las provincias de Saada y la suroccidental Taiz, sin aportar más detalles.

El Ministerio de Electricidad de los hutíes, por su parte, afirmó que los bombardeos fueron dirigidos contra centrales eléctricas en la ciudad de Mokha, en Taiz, y en la zona de Qahza, en la localidad de Saada, sin informar sobre daños materiales o víctimas.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en otro comunicado que el puerto de Yeda y "todos los puertos del enemigo saudí en la costa del mar Rojo serán objetivo" de los ataques del movimiento chií en caso de que Riad "ejecute sus amenazas de bombardear el puerto de Al Hodeida".

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Esto se produce en medio de una intensificación de los ataques cruzados entre Arabia Saudí y los hutíes, que en los últimos días han reivindicado numerosas acciones contra objetivos civiles, militares y energéticos de este país, que es el mayor productor de petróleo de la OPEP.

Riad sigue con su apoyo a las tropas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, que se enfrentan en paralelo a una ofensiva insurgente en la costa del mar Rojo, mientras que mantiene su campaña de bombardeos contra puntos de lanzamiento de drones y misiles balísticos usados por los hutíes para atacar Arabia Saudí.