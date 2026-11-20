"La dirección de las Fuerzas Conjuntas de la coalición solicita a los civiles evacuar el puerto de Al Hodeida según el mapa ilustrativo del lugar, para su seguridad", dijo la alianza militar en un escueto comunicado, en el que difundió una imagen de la zona portuaria que será objetivo.

El puerto de Al Hodeida, en el mar Rojo, es uno de los lugares más estratégicos bajo control de los hutíes, ya que es el principal punto de entrada de mercancías y todo tipo de suministros, mientras que Arabia Saudí acusa a los insurgentes de utilizarlo para importar armas y lanzar ataques contra el reino árabe.

A modo de respuesta, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en otro comunicado que el puerto de Yeda y "todos los puertos del enemigo saudí en la costa del mar Rojo serán objetivo" de los ataques del movimiento chií aliado de Irán en caso de que Riad "ejecute sus amenazas de bombardear el puerto de Al Hodeida".

"Advertimos a los empleados y trabajadores en ellos, así como a los presentes cerca de ellos, que los desalojen de inmediato y se alejen, y llamamos a todas las compañías navieras a evacuar sus barcos de esos puertos de inmediato", indicó Sarea.

Asimismo, también advirtió a todas las aerolíneas de que "el espacio aéreo de Arabia Saudí no es seguro", ya que "se convertirá en el escenario de operaciones durante las próximas horas", aunque excluyó del peligro a las regiones de La Meca y Media, los lugares más sagrados para el islam.

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Estas advertencias se producen en medio de una intensificación de los ataques cruzados entre Arabia Saudí y los hutíes, que en los últimos días han reivindicado numerosas acciones contra objetivos civiles, militares y energéticos de este país, que es el mayor productor de petróleo de la OPEP.

Riad sigue con su apoyo a las tropas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, que se enfrentan en paralelo a una ofensiva insurgente en la costa del mar Rojo, mientras que mantiene su campaña de bombardeos contra puntos de lanzamiento de drones y misiles balísticos usados por los hutíes para atacar Arabia Saudí.