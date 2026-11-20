La jueza del condado de Collier, Deborah Cunningham, declaró culpable a Andre Junior Seenaraine, de 30 años, quien no impugnó el cargo de agresión.

Además de la libertad condicional, que no podrá acortarse, la jueza le impuso 30 horas de servicio comunitario, una multa de 250 dólares, un curso de control de la ira y la prohibición de contactar con la víctima.

Su abogado, Evan Pfeifer, explicó al diario Miami Herald que su cliente no admite los hechos, aunque decidió no impugnarlos, y declinó hacer más comentarios porque hay una causa relacionada pendiente.

Otro guardia acusado por el mismo episodio, Stephen Jordan Trejos, pidió a la jueza que lo declarara inmune al amparo de una ley de legítima defensa de Florida, conocida como 'stand your ground', y tiene un juicio con jurado fijado para el 29 de enero.

La víctima, Rigoberto Rodríguez Arce, relató a la cadena local WINK que los guardias lo golpearon en la cara cuando ya estaba inmovilizado y que llegó a temer por su vida.

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El centro migratorio, que el presidente de EE.UU., Donald Trump, visitó en su apertura en julio de 2025 y que se convirtió en emblema de su campaña de deportaciones masivas, cerró en junio tras meses de denuncias de detenidos y organizaciones de derechos humanos por malos tratos.

Un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) concluyó en septiembre que el centro encerró a 79 detenidos en recintos metálicos de menos de dos metros cuadrados, una práctica que "no se ajusta a los estándares de trato humano".