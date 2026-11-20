Antalya (Turquía), 20 nov (EFE).- Un grupo de países liderados por Francia y Panamá hicieron este viernes un alegato en el último tramo de la Cumbre del Clima de Antalya (COP31) para que el texto definitivo, que se prevé que se discuta mañana -fuera del plazo oficial-, incluya el abandono de las energías fósiles.

El llamamiento, a pocas horas de la conclusión de la COP31, se produce después de que Panamá advirtiese de que vetaría cualquier acuerdo si el documento final no integra otros puntos como la financiación climática a los países en desarrollo y el objetivo de electrificación del 35 % hasta 2035 con energías limpias.

También la Unión Europea (UE) expresó hoy mismo su rechazo al documento difundido el jueves. "Este texto es inaceptable. Esta no puede ser la COP de los combustibles fósiles", advirtieron a EFE las fuentes oficiales de la delegación de la UE, que subrayaron que siguen negociando con el fin de reintroducir el compromiso.

"Estamos lejos de que esta COP sea un éxito, pero tenemos que volver a casa con algo, al menos con algo", declaró en una conferencia de prensa la ministra de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible de Francia, Monique Barbut, anfitriona de la cita.

El grupo encabezado por Barbut, formado hace menos de 24 horas tras la publicación este jueves del último borrador de la presidencia de la COP31, cuenta con varios países europeos (España, Bélgica, Grecia), latinoamericanos (Panamá y Guatemala) y también africanos (Costa de Marfil) o de Oceanía (Tuvalu, Islas Salomón).

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"Cuando decimos que queremos un reconocimiento de los combustibles fósiles, lo queremos porque representan el 80 % de las emisiones", ahondó Barbut.

La ministra francesa reconoció además que naciones desarrolladas como la suya "tienen que asumir sus responsabilidades", un punto crítico para los países europeos, pues muchos de ellos se encuentran en dificultades presupuestarias.

"Estamos aquí para presionar con todas nuestras fuerzas hasta el final", aseguró, por su parte, el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, la atracción mediática de esta segunda de la COP31 por haber denunciado que el mundo era "rehén de la mafia petrolera" y haber exigido a los países más contaminantes que paguen financieramente por sus emisiones.

Navarro, que ha agitado las salas de negociación por su amenaza de veto, se mostró menos incisivo este viernes y rebajó las reivindicaciones del país centroamericano de las ocho anunciadas ayer a seis. "Sentimos que la COP todavía puede salvarse", refirió.

Además de la transición "ordenada" de los hidrocarburos, la financiación para la adaptación al cambio climático y la electrificación limpia, el ministro panameño mencionó tener a la ciencia "como base" de las decisiones, la reducción de metano y una mayor coordinación entre las diferentes cumbres sobre el clima y el medio ambiente.

Mientras el complejo de la COP31 empieza a vaciarse de participantes, las salas de negociación no descansan. Se prevé que las conversaciones se alarguen al menos hasta el sábado por la tarde, según fuentes próximas al proceso.

La ministra francesa Barbut dio algunas pinceladas de las concesiones que la UE podría hacer frente a la presión de los países árabes. "Si no tengo, por ejemplo, los combustibles fósiles, pero tengo una referencia a las hojas de ruta propuestas por Brasil (COP30), lo miro. Si no tengo una referencia a los combustibles fósiles, pero tengo realmente electricidad limpia, lo miro", señaló.

Este viernes también celebró una rueda de prensa el bloque negociador africano, que lanzó un ultimátum a los países desarrollados para advertirles de que no aceptará un acuerdo final sin compromisos financieros concretos para la adaptación climática.

"No vinimos aquí a mendigar. Vinimos a reclamar lo que es legítimamente nuestro para nuestros pueblos, que sufren las consecuencias de las actividades de los países desarrollados", afirmó la ministra de Medio Ambiente de Ghana y presidenta del Grupo Africano de Negociadores, Zanetor Agyeman-Rawlings.

Representando a 54 naciones y a más de 1.400 millones de personas en el continente, Agyeman-Rawlings aseguró a los medios, incluido EFE, que los países ricos intentan repetir modelos de "extracción de la era colonial" para obtener las materias primas necesarias para la transición verde.

De parte de la sociedad civil representada en Antalya, la decepción con la presidencia turco-australiana ha sido notable.

"Ha sido la peor COP. Y la peor COP porque nosotros, las personas que estamos siendo afectadas del Sur Global, que literalmente nos estamos ahogando gracias al calentamiento global, no estamos representadas en los textos de negociación", declaró a EFE Laura Restrepo Alameda, de Climate Action Network Latin America (CANLA).