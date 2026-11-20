En una primera operación, los agentes arrestaron a tres personas en San Sebastián (Guipúzcoa), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Fuengirola (Málaga) que se habían radicalizado a lo largo de los últimos años especialmente por el incremento del acceso a contenidos de propaganda terrorista online.

En particular, destacan los contenidos relativos al Estado Islámico y Hamás con el objetivo de adoctrinar con fines terroristas, informó la Dirección General de la Guardia Civil.

Esta actuación se suma a otra operación contra el terrorismo llevada a cabo en Melilla, en la que fue detenido un joven por su activa labor en la difusión de la ideología yihadista.

A este arrestado se le atribuyen grandes cantidades de contenidos multimedia yihadista en redes sociales especialmente utilizadas por jóvenes.

La Guardia Civil considera este material propagandístico terrorista de especial peligrosidad por el riesgo intrínseco de fomentar la radicalización yihadista especialmente en un colectivo joven y vulnerable.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los contenidos analizados se ha localizado material en el que se justifica la violencia y la ejecución de ataques.

Los detenidos usaban la inteligencia artificial para perfeccionar los procesos de radicalización y grababan vídeos en los que expresaban su adscripción yihadista y hacían ostentación de armas blancas.

En estas operaciones, la Guardia Civil ha contado con la cooperación del Centro Nacional de Inteligencia y del FBI de Estados Unidos.