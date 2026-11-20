"El gobierno me parece un poco confuso. Nunca había visto un gobierno presentar un presupuesto y luego presentar dos mil enmiendas para modificarlo. Los primeros en pensar que es una basura son ellos mismos", afirmó Maurizio Landini, líder de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) a su llegada a la manifestación central de la jornada en la Piazza Vittorio de Roma.

Landini destacó que esta jornada "es un día precioso, con una gran afluencia, un día que une a generaciones y, sobre todo, señala a las plazas donde renace la esperanza de cambio, de recuperar un futuro que le diga al gobierno que es hora de cambiar. Tras cinco años de gobierno, la gente está peor que antes".

También miles estudiantes de los institutos romanos salieron a la calle contra el Gobierno, la guerra y la carestía en una manifestación que comenzará en plaza Ostiense para luego unirse a la manifestación sindical de la CGIL en los Foros Imperiales.

Las asociaciones de estudiantes también se han unido a la protesta y en Milán alrededor de mil estudiantes se congregan en Largo Cairoli para una marcha en la que también protestan contra el rearme y la militarización, además de pedir una mayor inversión en educación, sanidad y bienestar social.

La huelga general de 24 horas afectará a todos los sectores públicos y privados: desde escuelas hasta sanidad y transporte público local, a excepción del transporte aéreo, el transporte ferroviario y el transporte ferroviario de mercancías, que quedaron excluidos de la huelga tras la intervención de la Comisión de Garantías.

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Por el momento en Roma no todos los colegios han cerrado mientras que la línea C del metro sí que está cerrada desde la mañana y las demás líneas sufren retrasos y reducción de servicio.

En total se han convocado cien manifestaciones por todo el país, desde Nápoles (sur) a Milán, Bologna, Génova o Venecia (norte. La principal tiene lugar en la capital, Roma.

Más de diez mil personas han salido a las calles en Florencia en dos manifestaciones: una encabezada por la CGIL y la otra por sindicatos de base y estudiantes, en el marco de la que han llamado Huelga Internacional de la Juventud.

También en Nápoles se han convocado dos marchas, de modo que los manifestantes de la CGIL se reunirán en la Piazza Mancini y luego se dirigirán a la Piazza Matteotti, mientras que los miembros de la USB, los trabajadores temporales y los estudiantes se reunirán en la Piazza Dante.