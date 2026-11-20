Wang Wen, académico de la Universidad Renmin de China, considera que el encuentro debía centrarse en ámbitos donde fuera posible alcanzar "consensos mínimos".

"Muchas disputas bilaterales complejas no pueden resolverse en un marco trilateral", sostuvo Wang, que indicó que el valor residía en evitar que los conflictos desemboquen en una "crisis global".

Las potencias declararon que "una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse" y se comprometieron a dialogar sobre reducción de riesgos nucleares.

Xi defendió la eliminación completa de estas armas, mientras Trump reconoció que renunciar a ellas resulta "muy difícil" cuando ya se dispone de un arsenal.

Erin Dumbacher, del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) estadounidense, recordó que la fórmula ya había sido utilizada en 1985 por Washington y Moscú y en 2022 por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

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Según Dumbacher, la falta de preparación técnica previa explica que recurrieran a una declaración conocida desde hace décadas, mientras que Daniel Fried, del Atlantic Council, consideró que la participación china supone un "modesto avance" hacia su incorporación al diálogo nuclear.

Los mandatarios anunciaron planes para aumentar la producción petrolífera y pidieron mantener flujos energéticos estables, sin concretar cantidades.

Los tres figuran entre las mayores potencias refinadoras, mientras que Estados Unidos y Rusia son los dos principales productores de crudo y China ocupa el sexto puesto.

El compromiso llega con el estrecho de Ormuz como preocupación para el comercio energético mundial, especialmente para China, importante importador de petróleo del golfo Pérsico.

Fried considera que esta disposición podría beneficiar especialmente a Rusia, al abrir la puerta, a su juicio, a una relajación de las restricciones occidentales sobre su petróleo.

Los tres países se comprometieron a impulsar una reforma de Naciones Unidas, sin detallar las modificaciones propuestas.

También defendieron la inmunidad de los funcionarios estatales y pidieron que la Corte Penal Internacional (CPI) y organismos similares "no abusen" de su jurisdicción.

Ninguno de los tres países pertenece a la CPI, que mantiene órdenes de arresto contra Putin, por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aliado de Trump, por presuntos crímenes en Gaza.

Gissou Nia, del Atlantic Council, advirtió de que esa posición refleja el "deseo compartido" de los tres líderes de "protegerse" frente a rendiciones de cuentas.

Pese a ocupar un lugar destacado en las intervenciones de Trump y Putin, Ucrania quedó fuera de la declaración conjunta.

Ambos dirigentes abordaron el conflicto previamente, pero no anunciaron compromisos sobre un alto el fuego ni nuevas negociaciones, mientras que Ucrania, parte directamente implicada, no participó en el encuentro.

Thomas Graham, del CFR, señaló que no existen indicios de avances sobre las disputas territoriales ni garantías de seguridad necesarias para poner fin a la guerra.

Trump llamó a Putin en esta visita “amigo” y se refirió a Ucrania como “el otro bando”, mientras que China ha mantenido desde el estallido del conflicto una postura ambigua, al tiempo que ha profundizado sus relaciones con Moscú.

La guerra en Irán tampoco apareció en el documento, pese a que Trump había asegurado que Washington y Pekín compartían el interés de mantener abierto Ormuz.

Sin embargo, sus posiciones sobre el conflicto difieren: Estados Unidos participa en la ofensiva militar contra Irán, mientras China y Rusia han reclamado soluciones diplomáticas.

El estadounidense reiteró en Shenzhen que Irán "jamás tendrá un arma nuclear". Rush Doshi, del CFR, destacó que la exclusión de Ucrania e Irán evidencia la escasez de resultados sustanciales de la cita.

La isla tampoco figuró en la declaración trilateral, aunque Xi sí abordó la cuestión durante su encuentro bilateral con Trump.

Pekín considera Taiwán un asunto interno y uno de sus principales intereses fundamentales, mientras Washington mantiene vínculos con la isla, por lo que constituye una de las cuestiones más sensibles de la relación bilateral.

Según la versión china, Trump reiteró que Washington no apoya la independencia taiwanesa.

Michael Froman, presidente del CFR, consideró "exageradas" las previsiones sobre una posible reedición de los acuerdos de Yalta, con un reparto de esferas de influencia.

La IA tampoco figuró entre los compromisos, coincidiendo con un endurecimiento de las restricciones estadounidenses al acceso chino a semiconductores avanzados.

Chris McGuire, del CFR, considera que las tensiones tecnológicas entre Washington y Pekín no harán sino aumentar a medida que la IA "se hace más capaz".