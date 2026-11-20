La Fiscalía local señaló que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ejecutó una orden de detención en Ciudad de México, en contra de la exfuncionaria.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), las presuntas irregularidades causaron un daño a las arcas municipales superior a los 62 millones de pesos (unos 3,2 millones de dólares) por el pago de contratos para lavar vehículos oficiales que nunca se realizaron.

De acuerdo con las investigaciones, durante su administración fueron otorgadas "de manera indebida" tres licitaciones públicas a un particular entre 2022 y 2024 para prestar ese servicio en perjuicio del municipio de Solidaridad, hoy Playa del Carmen.

Asimismo, el Ministerio Público estatal detalló que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales contaba entonces con 123 vehículos oficiales, pero se reportaron hasta 865 lavados en un solo mes sin días de descanso, equivalentes a cerca de 29 limpiezas diarias, pese a que la empresa contratada únicamente tenía 15 empleados.

Las indagatorias apuntan a que el proveedor carecía de los comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a los primeros contratos y, aun así, continuaron los pagos no comprobables por más de 62 millones de pesos.

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La Fiscalía agregó que los servidores públicos involucrados no realizaron sus labores de revisión y seguimiento, ya que no verificaron la ejecución de los trabajos ni exigieron la documentación de soporte que exige la ley.

Campos gobernó ese municipio turístico del Caribe mexicano bajo las siglas del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y dejó el cargo en 2024 tras perder la reelección frente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).