"Consideramos, y se trata de una consideración muy seria, que el intento de asesinato fue planeado por los servicios de inteligencia rusos", dijo en rueda de prensa el jefe del servicio de inteligencia policial danés (PET), Rasmus Kieffer-Kristensen.

Kieffer-Kristensen señaló que había indicaciones de que miembros de la cúpula del grupo LTF, una banda criminal prohibida hace años por las autoridades danesas, participaron en la planificación.

El juzgado de Lyngby, al norte de Copenhague, renovó este viernes la prisión provisional a dos daneses, miembros de esa banda, acusados de colaborar con un servicio secreto extranjero para matar al bloguero y rapero ucraniano Kyivstoner el pasado 25 de septiembre.

En la operación fueron detenidos tres jóvenes de entre 18 y 22 anos en un coche, con dos pistolas y dos cuchillos, así como otro individuo más, y todos han permanecido arrestados en prisión preventiva desde ese día por posesión de armas y de drogas, informó el juzgado en un comunicado.

Las autoridades judiciales aclararon que la nueva acusación afecta a sólo dos del total de arrestados, después de una vista que se celebró parcialmente a puerta cerrada y en la que los reos se declararon inocentes.

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Kieffer-Kristensen afirmó en rueda de prensa que el arresto se produjo minutos antes del concierto, que fue finalmente cancelado, y que nadie estuvo en peligro.

Que hayan pasado casi dos meses desde el arresto hasta que hayan trascendido las nuevas acusaciones fue calificado por el jefe del PET como "normal" y obedece al desarrollo de la investigación.

Las autoridades polacas ya abortaron en agosto un intento de asesinato contra Kyivstoner, al que Rusia acusa de hacer contrabando de drones, dijo Kieffer-Kristensen.

El responsable del PET enmarcó la supuesta operación del FSB en el aumento de la amenaza de Rusia hacia Dinamarca.

Los servicios secretos daneses habían acusado hace meses a Rusia de preparar actos de sabotaje contra su industria de defensa vinculada con la ayuda militar a Ucrania y de aumentar los ataques híbridos contra este país nórdico.