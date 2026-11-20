El ciudadano llegó la tarde del jueves al aeropuerto internacional Mariscal Sucre, de Quito, tras las gestiones operativas y diplomáticas coordinadas entre las oficinas de Interpol y las autoridades.

Sobre el ciudadano pesaba una notificación roja de Interpol y era requerido por el juzgado primero de Garantías Penales de la provincia andina del Carchi, fronteriza con Colombia.

Los hechos investigados se remontan al 9 de diciembre de 2013, en la ciudad de Tulcán, capital del Carchi, donde se produjo la muerte violenta de una persona.

De acuerdo con el protocolo de autopsia médico-legal, el fallecimiento fue provocado por laceraciones y hemorragia cerebral ocasionadas por el impacto y paso de un proyectil de arma de fuego.

A su arribo al país, los servidores policiales de la Unidad Nacional Interpol ejecutaron la boleta de captura vigente y pusieron al ciudadano a órdenes de la autoridad judicial competente en Carchi, a fin de que enfrente el proceso penal correspondiente, indicó la Policía en un comunicado.