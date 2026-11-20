"Si fracasan los sinceros intentos que estoy liderando para formar un gobierno de amplia coalición, tengo la intención de formar un gobierno de emergencia nacional, que me esforzaré por ampliar antes o después de su toma de posesión", escribió Eisenkot, exgeneral del Ejército israelí, en la red social X.

El candidato apeló al resto de diputados a "seguir el dictado de su conciencia y decidir si se forma un nuevo Gobierno", ante la posibilidad de estar "dispuestos a arrastrar al Estado de Israel y a sus ciudadanos a unas nuevas elecciones", con el actual mandatario, Benjamín Netanyahu, ejerciendo el cargo en funciones.

Cuando el presidente de Israel, Isaac Herzog, encargó a Eisenkot formar Gobierno tras las elecciones, comenzó un plazo de 28 días para que el exgeneral junte una mayoría parlamentaria que le permita dirigir el país. Ese periodo expira el 6 de diciembre.

Sin embargo, el plazo se puede extender dos semanas más, hasta el 20 de diciembre.

La coalición "sionista" de Eisenkot, que excluiría a los partidos árabes (formaciones formadas y que reciben votos mayoritariamente de los palestinos con ciudadanía israelí) obtuvo un total de 48 escaños en el Parlamento de Israel. La de Netanyahu obtuvo 53, pero pese a ser superior tiene un margen de maniobra menor para buscar apoyos que le den los 61 escaños necesarios para la mayoría en la Cámara.

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Las dos formaciones árabes, que no apoyarán a Netanyahu pero ofrecen conceder el Gobierno a Eisenkot, suman 19.

Uno de los socios de coalición del exgeneral, Avigdor Líberman (líder del partido Israel, nuestra tierra), rechaza tajantemente aceptar el apoyo de los partidos árabes para lograr la mayoría.

En este contexto, Eisenkot trata de negociar con los partidos judíos ultraortodoxos (que forman parte de la coalición que apoyaría a Netanyahu) y que ostentan juntos 13 asientos para que voten a favor de su Gobierno, según la prensa israelí. Su apoyo le daría exactamente 61 asientos en el Parlamento.

De no lograrlo, Eisenkot puede contar con el apoyo de uno de los partidos árabes, el islamista Raam; y la abstención del otro, la progresista Lista Conjunta; para sacar adelante un Ejecutivo en minoría, informa el diario The Times of Israel.