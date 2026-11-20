El portavoz de las Fuerzas Armadas Sudanesas, Mohamed Didan, dijo en su página de Facebook que las unidades militares realizaron "operaciones de limpieza" en las inmediaciones de las zonas de Abu Zabad y Al Nuhud, donde "eliminaron las defensas y las posiciones de las FAR".

El barrido incluyó las zonas de Qad al Habub, Hamir Muqadam, Daka Salim al Nur, Al Mashri, Daka Tabir, Al Hantuta, Mabruka, Al Firdus, Tayba y Abu Jafala, en el marco de la ofensiva de las tropas regulares en los tres principales distritos de Kordofán del Oeste: Al Juwai, Al Nuhud y Abu Zabad.

Por una parte, Abu Zabad tiene una importancia estratégica debido a su ubicación en las carreteras que conectan los distritos septentrionales del estado con los meridionales; mientras que Al Nuhud es la segunda ciudad más grande de Kordofán del Oeste.

Además, esa zona se encuentra en un cruce de caminos que une el estado con las regiones meridionales, y sirve como punto de partida para llegar a la vasta región occidental de Darfur, el feudo de los paramilitares que el Ejército está tratando de recuperar en una ofensiva que abarca todo el país.

El Ejército ha protagonizado grandes avances en las últimas semanas en Kordofán y otras zonas de Sudán y controla las regiones en las que transcurre el Nilo, mientras que las FAR se encuentran concentradas en Darfur y se enfrentan a múltiples retos como oleadas de deserciones de cientos de sus combatientes y altos rangos militares.

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La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y alrededor de otros 14 millones se han visto obligados a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU.