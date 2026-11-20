Durante el primer semestre del año, la pobreza infantil aumentó aproximadamente tres puntos porcentuales y alcanzó al 45,2 % de las niñas y niños, es decir, a más de 5,3 millones de personas, según Unicef.

En el mismo período, más de un millón de niñas y niños vivieron en hogares en situación de pobreza extrema, esto es, hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir los alimentos básicos.

En el contexto de un cambio de tendencia, después de tres semestres consecutivos en los que la pobreza infantil iba a la baja, Unicef Argentina realizó un relevamiento a hogares a nivel nacional en donde residen niñas, niños y adolescentes.

El trabajó reveló que el 41 % de las familias - 2,7 millones de hogares - con niñas, niños y adolescentes no tienen ingresos mensuales suficientes para cubrir los gastos corrientes.

Si bien el valor de 2026 se ubica por debajo del máximo registrado en 2024 (48 %), presenta un aumento de 10 puntos porcentuales respecto de la medición previa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Frente a esta situación, las familias restringieron compras y consumos, buscaron fuentes alternativas de ingresos y recurrieron al endeudamiento, según reveló Unicef.

El 36 % de los hogares relevados, los niños tuvieron que dejar de ir al médico o al dentista por falta de dinero y un 21 % dejó de recibir un medicamento.

Mientras un 60 % de las familias comenzaron a comprar alimentos de menor precio, un 45 % aumentó las horas de trabajo y otro 40 % se endeudó para cubrir gastos básicos, entre otras estrategias.

En 2026, uno de cada dos hogares con niños se encuentra endeudado, con la tarjeta de crédito como mecanismo preponderante, que pasó del 16 % en 2025 al 32 % en 2026.

También aumentaron las deudas a través de plataformas o billeteras virtuales (del 7 % al 18 %) y el crédito no bancario (del 4 % al 9 %), mientras que la deuda con familiares y amigos, que en 2025 era la principal fuente de endeudamiento (26 %), descendió al 17 %.

Quienes se endeudaron, lo hicieron para comprar alimentos (42 %), para pagar servicios básicos y gastos de vivienda (26 %), saldar otras deudas (1 1%) y cubrir gastos de salud y educación (10%).

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de pobreza se ubicó en el primer semestre del año en el 32,3 %, lo que implicó un aumento de 4,1 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre de 2025.

Con este resultado, la tasa de pobreza quebró un ciclo de tres semestres consecutivos en bajada, tras haber tocado el 52,9 % en el primer semestre de 2024, caracterizado por una elevadísima inflación y el primer impacto del severo plan de ajuste puesto en marcha por el Ejecutivo de Javier Milei a finales de 2023.