El medio indica que muchos ciudadanos temen que los vehículos se descontrolen por algún fallo de la inteligencia artificial. Entre los hombres hay más deseosos de probar un robotaxi, mientras que las mujeres son más cautelosas, revela la encuesta.

Además, el porcentaje de los que sí se atreverían a sentarse en un coche sin un conductor al volante crece conforme baja la edad de los encuestados. El gigante informático ruso, Yandex, está probando ahora los robotaxis en Moscú y ofrece la posibilidad de usarlos a los habitantes de dos barrios capitalinos.

No obstante, la ley por el momento obliga que un conductor esté presente en el coche, aunque este sea manejado por la IA. Según las autoridades, actualmente en Moscú están disponibles 100 robotaxis y esta cifra se duplicará para finales de diciembre.