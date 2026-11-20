"Con 'El Playlist De La Baby' quise hacer algo que se escuchara de principio a fin, como una historia", explicó Fronti, de 31 años, en un comunicado enviado por sus representantes.

Según detalló en la nota, en el álbum, en el que el exponente "se mueve con soltura" entre el trap, el hip-hop y los sonidos melódicos, "hay canciones pa'l perreo, otras pa' dedicar y otras pa' cuando estás solo pensando en ella".

El boricua dijo también que en el álbum incluyó sonidos de los inicios del reguetón, conocido antes como 'underground', "porque ahí empecé y ahí es donde más cómodo me siento".

"Este proyecto es Puerto Rico, es la calle y es el amor, todo junto", enfatizó Fronti, quien en su bagaje musical cuenta también con otros discos como 'El Diamond Forever'.

El resultado de 'El Playlist De La Baby' es un "trabajo directo, explícito y romántico, que respeta las raíces del género y hace de la jerga boricua parte esencial de su narrativa", resaltó la nota.

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El estreno marca además un nuevo capítulo en una trayectoria que ya ha llevado a Fronti a compartir créditos con figuras de primer nivel del género en temas como 'SPICY', junto a Brytiago y Myke Towers, y 'Un Kiss Remix', junto a Ozuna.

Con esta entrega, el artista "suma a su perfil urbano un tono más sentimental, sin sacrificar fuerza ni credibilidad", dice sus productores.

"Este álbum es un paso nuevo pa' mí. Quería que la gente conociera otro lado de Fronti, uno más sentimental, sin soltar lo que me trajo hasta aquí. Lo hice con calma, a mi ritmo y con gente que cree en lo que hago. Esto apenas empieza", apuntó el artista en el comunicado.