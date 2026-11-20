A las 17:00 horas (16:00 GMT), la criptomoneda más conocida del mercado caía un 3,5 %, hasta los 59.340 dólares.

El desplome de este vienes se produce después de que los ETF de bitcóin al contado en Estados Unidos registraran salidas netas de 582 millones de dólares el jueves, encabezadas por una fuga récord de 541,1 millones en uno de los fondos de BlackRock, según datos de Bloomberg.

A este movimiento se suman otros factores, como el repunte del dólar ante la expectativa de una probable subida de tipos, la victoria demócrata en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos y el ciberataque sufrido por Binance.

Desde su máximo por encima de los 126.000 dólares, alcanzado en octubre de 2025, el bitcóin acumula un descenso cercano al 53 % y retrocede un 32 % desde el inicio del año.

Con el 9 % que pierde en la semana, el criptoactivo encadena siete semanas consecutivas a la baja.

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Asimismo, el bitcóin se ve lastrado por el ajuste en el sector tecnológico estadounidense, que lleva al Nasdaq a ceder un 2,35 % en la sesión. EFECOM