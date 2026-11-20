La cifra, divulgada este viernes por la Cámara Colombo Venezolana, representa un avance en la reactivación del intercambio bilateral, que en septiembre alcanzó los 144,98 millones de dólares, un 33,6 % más que en el mismo mes de 2025.

Las exportaciones colombianas hacia Venezuela sumaron 938,84 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, un incremento del 20,4 %, mientras que las importaciones procedentes del vecino país llegaron a 79,10 millones de dólares, con una reducción del 5 %.

El resultado contrasta con el comportamiento de la relación comercial en su época de mayor auge, que sufrió un prolongado desplome por las crisis diplomáticas entre los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque (2018-2022) con el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2013-2026).

La Cámara Colombo Venezolana considera que el crecimiento de los intercambios abre oportunidades para avanzar más allá de la compraventa de bienes y desarrollar inversiones conjuntas, complementariedad industrial y cadenas de valor entre las dos economías.

"Colombia y Venezuela tienen la oportunidad de desarrollar inversiones conjuntas, fortalecer cadenas de valor y aprovechar la complementariedad de sus economías", afirmó el presidente de la junta directiva de la entidad, Felipe González.

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En 2008, el intercambio bilateral alcanzó un máximo histórico superior a los 7.000 millones de dólares, lo que convirtió a Venezuela en uno de los principales destinos de las exportaciones colombianas y en su segundo socio comercial.

Sin embargo, las diferencias políticas entre ambos Gobiernos, la crisis económica venezolana y las restricciones al comercio deterioraron progresivamente esa relación, alcanzando su punto de inflexión en 2015, cuando Maduro ordenó el cierre de los pasos fronterizos, una medida que afectó el intercambio formal y que se prolongó durante varios años.

La ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por Venezuela en febrero de 2019, durante el Gobierno de Duque, profundizó el aislamiento entre los dos países, lo que llevó al comercio bilateral a tocar fondo en 2020, cuando se redujo a unos 222 millones de dólares.

Durante el mandato de Gustavo Petro (2022-2026), se normalizaron las relación y se reabrió la frontera para el transporte de mercancías el 26 de septiembre de 2022, lo que marcó el comienzo de una nueva etapa en la relación comercial.

Desde entonces, el intercambio ha mostrado una recuperación gradual: pasó de 728 millones de dólares en 2022 a 791 millones en 2023 y 1.124 millones en 2024, hasta alcanzar los 1.170 millones de dólares en 2025.