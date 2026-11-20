Los fallecidos son Ahmad Abu Armana, fallecido en un bombardeo el martes y al que atribuyen formar parte de una brigada la Yihad Islámica Palestina como comandante; Abdel Rauf Naim Nabhan, muerto el martes y presuntamente de una fuerza de élite del brazo armado de Hamás; y Thaer al Wadiya, que perdió la vida ayer y pertenecería a una brigada de la Yihad Islámica palestina.

En días anteriores, hospitales gazatíes confirmaron la llegada de los cadáveres de Nabhan y Wadiya tras los ataques israelíes, aunque no dieron detalles sobre sus afiliaciones.

Según el Ejército israelí, Abu Armana "era responsable de entrenar a terroristas en la organización y de la coordinación militar con Hamás".

Nabhan, fallecido en un bombardeo en el campo de refugiados de Nuseirat (centro de Gaza), participó en la invasión de territorio israelí el 7 de octubre de 2023, según el Ejército de Israel.

Al Wadiya murió el jueves por el bombardeo de un dron al suroeste de la ciudad de Gaza (norte), y el Ejército asegura que comandaba una brigada de la fuerza de élite de la Yihad Islámica en la capital.

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"Durante la guerra, y en particular últimamente, los terroristas preparaban ataques contra las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) y civiles israelíes y operaban para restaurar las capacidades de las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza", sostuvo en el comunicado el Ejército israelí, que acusa a estas organizaciones de violar el alto el fuego.

También alegando una violación de la tregua, el pasado miércoles Israel lanzó una operación terrestre de apenas un día de duración al oeste de la línea amarilla, rebasando así el territorio en el que según el acuerdo de alto el fuego deben estar apostadas sus tropas.

Más de 1.660 gazatíes han muerto en la Franja por ataques de Israel durante el alto el fuego, tanto en ataques selectivos como en oleadas de bombardeos o tiroteos perpetrados por las tropas en torno a la línea amarilla. Aunque Israel alega perseguir, pese a la tregua, a miembros de las milicias del enclave, los ataques suelen saldarse con víctimas mortales civiles.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la masacre perpetrada por las milicias gazatíes en su territorio, más de 74.700 palestinos han muerto en ataques al enclave, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.