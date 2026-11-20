El ente autónomo encargado de fiscalizar al Estado chileno dio un plazo de diez días al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que explique el alcance de un acuerdo que ha generado dudas en la oposición de izquierda respecto a la protección de datos personales.

Se trata del primer acuerdo de este tipo firmado en Latinoamérica por la multinacional estadounidense, dueña de ChatGPT, según el ministerio chileno.

"Hemos sido muy críticos respecto de la forma y el fondo del convenio que se ha firmado", dijo el diputado socialdemócrata Pedro Araya, quien solicitó el oficio a la Contraloría.

El Gobierno ultraderechista afirmó el lunes en un comunicado que se trata de un "acuerdo de colaboración no vinculante, que no constituye una compra ni una adjudicación, y no compromete inversión, compras, exclusividad en Chile".

Además, el Ejecutivo aseguró que "no se utilizará información personal de la ciudadanía ni bases de datos confidenciales del Estado".

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Chile cuenta con una Ley de Protección de Datos Personales desde 2024, pero el Parlamento aprobó recientemente postergar su entrada en vigor hasta finales de 2027.

El oficio de la Contraloría se conoce en medio de la crisis que enfrenta el ministerio, marcada por las críticas al acuerdo con OpenAI, despidos de funcionarios y la reciente renuncia de la subsecretaria por sus diferencias con la ministra, Ximena Lincolao.