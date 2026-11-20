La ceremonia, celebrada en el Auditorio Maestro Padilla y presentada por Elena Sánchez, puso el broche al Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en corto', al que este año se presentaron 1.746 trabajos, de los que 32 fueron seleccionados para competir, según los datos difundidos por la organización.

El Premio Fundación "la Caixa" al Mejor Cortometraje Nacional recayó en 'Cara de Cona', cuyo intérprete Milo Taboada también consiguió el galardón al mejor actor. Entre las producciones que obtuvieron dos reconocimientos figura 'Polígono X', de Néstor López, distinguida con los premios a la mejor dirección y Amnistía Internacional.

También logró dos galardones 'El lado más bestia de la vida', de José Antonio Campos Aguilera, que se alzó con el Premio ASECAN al Mejor Cortometraje Andaluz y el Premio del Público, ambos recogidos por la actriz Rosario Pardo. El premio al mejor cortometraje almeriense, concedido por la Asociación de la Prensa de Almería, fue para 'Mi marido sale de trabajar a las 6', de Óscar Toribio y Amanda Ferrer.

Cristina Soria fue reconocida como mejor actriz por 'In Memoriam', mientras que Álex Rey recibió el premio al mejor guion por 'Pobre Marciano'. El palmarés se completa con 'Wild Animal', de Tianyun Lyu, premiada por su dirección artística; 'Last Shot', de Sjors Mosman, por su fotografía; 'El congelador', de Raúl de la Fuente Calle y Amaia Ramírez, como mejor documental; y 'Norheimsund', de Ana Alpizar, como mejor cortometraje iberoamericano.

La gala también distinguió con el Premio Especial Festival de Series a la trilogía 'La novia gitana', dirigida por Paco Cabezas, quien dedicó el reconocimiento a la actriz Nerea Barros, al actor Francesc Garrido y a su hija, que comienza su carrera interpretativa. Por su parte, Jordi Frades, director general de Diagonal Televisión, aseguró que la producción ha superado "todo lo que nos podíamos imaginar", mientras que Barros dedicó el premio al equipo técnico.

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Uno de los discursos más reivindicativos correspondió al director Ian de la Rosa, galardonado con el Premio Canal Sur Radio y Televisión por su trayectoria y su largometraje 'Iván & Hadoum'. "No tenemos que avergonzarnos de quiénes somos, de nuestros acentos", proclamó el cineasta, que reclamó romper los estereotipos sobre Andalucía en el cine y la televisión.

De la Rosa también cuestionó las exigencias de firmar compromisos de "no adoctrinamiento" para realizar películas, en una intervención en la que expresó su solidaridad con los cineastas de Castilla y León. "Si hace cinco años hubiera recibido esa carta, esta película que os gusta tanto y premiáis no existiría", afirmó sobre 'Iván & Hadoum', una historia de amor entre un joven trans y una chica hispanomarroquí ambientada en los invernaderos andaluces.

La periodista Elena Sánchez recibió, además, el Premio Comunicación FICAL 2026, que dedicó a su hermana Verónica, después de agradecer las oportunidades profesionales que le brindó el festival.

"Tengo la fortuna de poder tener un altavoz para hablar de lo que amo, que es el cine español", manifestó Sánchez durante una ceremonia que contó con la actuación musical de Mastretta y celebró los 25 años de trayectoria de FICAL.