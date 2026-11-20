Las consideraciones fueron expuestas durante una reunión con el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, al concluir la visita de la misión del Artículo IV del organismo multilateral al país.

La delegación, encabezada por Michael Perks, permaneció en el país desde el 11 de noviembre hasta hoy y sostuvo encuentros con representantes de instituciones públicas, del sector privado y de la sociedad civil, precisó el BCRD en un comunicado.

Al ofrecer sus conclusiones, Perks señaló que, pese a los desafíos internacionales, la economía dominicana ha logrado sortear los choques externos, apoyada en su capacidad de resiliencia y en la implementación de políticas públicas que han contribuido a preservar la estabilidad.

El funcionario también proyectó que la inflación retornará al rango meta del Banco Central, establecido en 4 %, con un margen de oscilación de un punto, al finalizar el presente año, aunque advirtió que esta evolución estará condicionada por el comportamiento de los precios de los combustibles, afectados por las tensiones geopolíticas y los conflictos internacionales.

Asimismo, consideró adecuada la orientación de la política monetaria del Banco Central, que en septiembre incrementó en 25 puntos básicos su tasa de interés, y afirmó que la institución está preparada para responder ante un eventual aumento de las presiones inflacionarias derivadas de factores externos.

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Perks también valoró la solidez del sistema financiero dominicano, al destacar sus elevados niveles de capitalización y rentabilidad.

En materia cambiaria y de transparencia, la misión reconoció el compromiso del Banco Central con el régimen de tipo de cambio flotante y las mejoras en su política de comunicación, particularmente mediante la publicación trimestral del Informe de Política Monetaria.

Por su parte, Valdez Albizu resaltó los fundamentos de la economía dominicana, el dinamismo de sus sectores productivos y la confianza de los inversionistas internacionales, reflejada en los elevados flujos de capital hacia el país.