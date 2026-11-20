"Los ingenieros lo están evaluando ahora. (...) Tenemos en este momento dos opciones para su restauración. Sin pausas estamos trabajando para resolver este problema", comentó a medios locales.

El funcionario admitió que en el ataque del martes "resultó dañado" uno de los dos arcos del puente, que une la anexionada península con la Rusia continental. Mientras, fuentes independientes precisaron que, además del arco, también fue destruido un tramo de unos 270 metros de carretera, lo que obligó a suspender indefinidamente el tráfico rodado.

Las autoridades, que admitieron daños estructurales en la construcción, aseguran que repararán el puente —en 2022 un ataque de menor impacto obligó a suspender el tráfico vial durante más de cuatro meses—, aunque la prensa especula con que este no podrá ser reconstruido plenamente hasta que concluya la guerra con Ucrania.

En el ataque del jueves, el tercero en cuatro días, Kiev se proponía destruir una sección de la línea ferroviaria, aunque no lo logró y el paso de los trenes se reanudó horas después.

Este viernes también se pronunció la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova. "A pesar de los deseos de nuestros enemigos, vamos a reparar el puente de Crimea. Será aún mejor", comentó la diplomática durante su rueda de prensa.

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De acuerdo con el grupo de analistas Black Bird Group, desde principios de octubre Ucrania atacó al menos seis puentes en las rutas de suministro de la anexionada península de Crimea. Kiev no solo golpea el puente de Crimea, un importante símbolo para el presidente ruso, Vladímir Putin, sino también las vías alternativas a través de las localidades del sur de Ucrania controladas por el Ejército ruso, afirman los analistas.

Según Black Bird Group, los daños causados a estos puentes hacen que Rusia utilice las vías secundarias para el tránsito del suministro militar, lo que demora su entrega.

Al respecto, el presidente ruso aseguró este jueves durante una rueda de prensa en China que los suministros a la península continuarán pese a las consecuencias de los ataques.

Tras el encuentro trilateral con sus homólogos de Estados Unidos y China, afirmó que Rusia reforzará su presencia en las regiones de Jersón y Zaporiyia, en el sur de Ucrania, para blindar el corredor terrestre con la península.

"Hemos creado la oportunidad de desplazarnos por tierra a través de las regiones de Zaporiyia y Jersón. Y reforzaremos nuestra presencia allí, también en respuesta a los ataques contra el puente de Crimea. Esto debe quedar claro para todos. Haremos todo lo posible por proteger esta carretera, cuyo nombre es 'Novorossiya'", aseveró.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió que el objetivo del ataque es castigar a Moscú por negarse a declarar una tregua energética en las últimas negociaciones con mediación estadounidense en Abu Dabi.