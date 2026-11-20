"Celebramos el renovado compromiso de la ciudad de cerrar la cárcel de Rikers Island. Tras años de retrasos e inacción, los neoyorquinos merecen un plan creíble con objetivos concretos para reducir la población carcelaria y clausurar definitivamente este deplorable centro penitenciario", indicó la organización en un comunicado.

El Concejo de Nueva York aprobó en 2019 el cierre de esta cárcel municipal, tras una intensa campaña de diversos sectores que reclamaban su clausura.

La legislación, promulgada por el entonces alcalde demócrata Bill de Blasio, fijó como fecha límite para el cierre el 31 de agosto de 2027, una vez construidas cuatro cárceles más pequeñas en Manhattan, Brooklyn, El Bronx y Queens, algo que no ha ocurrido.

Mamdani, que había reconocido que la ciudad no podría cumplir el plazo legal, presentó este viernes un plan que prevé abrir la primera cárcel en Brooklyn en 2029, seguida de las de El Bronx y Queens en 2031 y la de Manhattan en 2032.

Las nuevas instalaciones estarán más cerca del transporte público, los tribunales y las comunidades de los presos.

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La organización señaló que la pandemia de la covid-19 en 2020, posterior a la aprobación del cierre, no es la única responsable de los retrasos acumulados.

"La Administración de Adams abandonó el compromiso de la ciudad de cerrar las cárceles, permitiendo que la población carcelaria creciera mientras no invertía en alternativas al encarcelamiento", indicó en referencia al anterior alcalde, Eric Adams (2022-2025).

De acuerdo con el grupo de abogados, la pandemia demostró que es posible lograr reducciones significativas del encarcelamiento cuando la ciudad convierte ese objetivo en una prioridad.

"El cierre de Rikers también debe significar poner fin a su arraigada cultura de violencia, abuso y trato inhumano, y no simplemente trasladar esas condiciones a nuevas instalaciones", afirmó.

En noviembre de 2024 una jueza federal declaró a la ciudad en desacato por incumplir las órdenes judiciales destinadas a mejorar la seguridad de los presos de Rikers Island, donde constató un agravamiento de la violencia y de las condiciones de internamiento.