Al final de la jornada, el Nasdaq descendió hasta los 22.617 puntos, mientras que el S&P 500 cayó un 3,70 %, hasta 6.910 unidades, y el Dow Jones de Industriales cedió un 1,93 %, hasta 48.147 enteros.

Wall Street vivió su peor sesión desde abril de 2025 y registró varios hitos negativos: el Nasdaq borró las ganancias acumuladas en 2026, y el Dow Jones de Industriales y el S&P 500 entraron en territorio de corrección, al situarse más de un 10 % por debajo de sus últimos máximos históricos.

En el conjunto de la semana, el Nasdaq recorta un 10 %, el S&P 500 un 9 % y el Dow Jones un 8 %.

Anthropic ha estado bajo los focos al protagonizar el jueves la mayor salida a bolsa de la historia, con una captación de 93.500 millones de dólares después de la sobreasignación (greenshoe) de acciones, superando el hito alcanzado por SpaceX en junio.

No obstante, tras un debut positivo, la primera jornada completa de cotización de Anthropic estuvo marcada por las ventas y cerró con una bajada del 9,1 %.

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Otras empresas relacionadas con la IA se contagiaron hoy, como Sandisk (-16 %), Micron (-13,9 %), AMD (-13,3 %), Broadcom (-12,3 %), Oracle (-8,5 %) o Nvidia (-13,8 %).

La fabricante de chips Nvidia, hasta hace poco la más grande del mundo en cuanto a cotización, reportó el martes que duplicó sus beneficios e ingresos en el último trimestre, pero se está viendo lastrada por su crisis de liderazgo y las dudas sobre la sostenibilidad del sector de la IA.

Nvidia ha recortado un 22 % de valor en la semana, y encadena ya siete semanas a la baja, en lo que supone su peor racha desde la crisis finaciera de 2008, destacaban los medios especializados.

"El mercado bursátil está atravesando un reajuste de las valoraciones vinculadas a la IA, que refleja un entorno de desaceleración en la construcción de centros de datos, menores fuentes de financiación para proyectos relacionados con la IA y un crecimiento más lento de los beneficios del sector tecnológico", dijo a CNBC Richard Saperstein, director de inversiones de Treasury Partners.

El sector tecnológico acumula las mayores pérdidas de la semana, del 7 %, y el subsector más afectado es el de los semiconductores (-11 %), indica la plataforma de análisis Fidelity.