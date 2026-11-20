Por eso, exigió a los Gobiernos europeos que utilicen su peso como principal socio comercial de Israel para prohibir las transferencias de armas y revisar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y ese país.

"En Pretoria, en 1997, al regresar de Palestina, mi abuelo dijo que nuestra libertad está incompleta sin la libertad de los palestinos", evocó Mandla Mandela.

"Vengo de un país -prosiguió- que sabe lo que es el apartheid. Lo vivimos. Sabemos lo que significó ser desalojados de nuestros hogares", subrayó.

Añadió que fue un "crimen de lesa humanidad sostenido por la ley y la fuerza", y requirió una "respuesta política", según el activista, quien recalcó que la presión internacional que ayudó a derribar aquel régimen racista "es lo que Palestina merece hoy".

El nieto de Mandela, fallecido en 2013 y símbolo mundial de la lucha contra la segregación racial, se convirtió en parlamentario y jefe del Consejo Tradicional de Mvezo, y es también miembro de la Campaña Global.

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Por su parte, la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, reclamó medidas "pragmáticas" y recordó que los propios palestinos ya han señalado qué hacer para ayudarles: "Boicot, Desinversión y Sanciones" para Israel.

"De forma individual, el impacto que podemos tener es cero. Tenemos que organizarnos", subrayó la jurista italiana, que instó a señalar a las empresas "cómplices" y a presionar para "que los Estados impongan sanciones y rompan lazos con Israel".

La relatora hizo un llamamiento a la movilización social y a Europa porque "los palestinos no necesitan más palabras", y lanzó una advertencia: "Echaremos de menos los derechos humanos cuando ya no los tengamos".