El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, restó 3.007,56 puntos, hasta situarse en 56.436,65 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se dejó un 3,88 %, o 148,25 puntos, hasta cerrar en 3.674,22 unidades.

Las pérdidas en el parqué tokiota se fueron acelerando a medida que avanzaba la sesión después de que el índice estadounidense Nasdaq, con gran peso del sector tecnológico, cediera un 2,25 % este jueves por la recogida de beneficios de los inversores tras la salida a bolsa de Anthropic, creadora de la herramienta de IA Claude, que se disparó un 17 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial y que ha apostado fuerte por OpenAI, el creador de ChatGPT y competidor de Anthropic, se desplomó un 14,48 %.

Las empresas del sector de los semiconductores Advantest y Tokyo Electron se dejaron además un 10,32 % y un 7,06 %, respectivamente, mientras Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, perdió un 12,19 %.

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Con todo, las caídas fueron generalizadas entre las principales empresas de Japón.

El mayor fabricante de vehículos japonés, Toyota, cedió un 1,95 %, y su rival Honda bajó un 2,99 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se dejó un 1,21 %. La empresa de videojuegos Nintendo cayó un 5,09 %.

En el sector bancario, MUFG, el mayor banco de Japón, perdió un 5,41 %, mientras sus rivales SMBC y Mizuho restaron un 4,58 % y un 4,5 %, respectivamente.