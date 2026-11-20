La moneda mexicana perdió 64,4 centavos y terminó alrededor de 19,18 unidades por dólar, tras alcanzar un máximo semanal de 19,1961 pesos por dólar, nivel no observado desde el 23 de junio de 2025, según Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.

El retroceso interrumpió dos semanas consecutivas de recuperación, explicó Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex, quien atribuyó el movimiento a una combinación de factores externos e internos que favorecieron la demanda de dólares.

Entre ellos, destacó, las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que podrían mantener elevadas las tasas estadounidenses y reducir el atractivo de las inversiones en economías emergentes.

Siller, por su parte, consideró probable que la Fed incremente su tasa de interés en diciembre, mientras que el Banco de México (Banxico) podría retomar los recortes en 2027.

Esta divergencia reduciría el diferencial de tasas, actualmente situado en 225 puntos básicos, según sus cálculos, y restaría atractivo a las inversiones denominadas en pesos, dijo.

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La especialista de la firma Banco Base también advirtió que la depreciación representa un riesgo inflacionario.

De mantenerse las presiones cambiarias, estimó un impacto de 0,61 puntos porcentuales sobre la inflación en un horizonte de 12 meses, lo que elevaría la probabilidad de superar el 4 % anual hacia octubre y noviembre de 2027.

"La turbulencia internacional también contribuyó al debilitamiento de la moneda mexicana, en una semana marcada por fuertes pérdidas bursátiles, particularmente entre las compañías tecnológicas", expuso.

Siller señaló que la búsqueda de liquidez y la salida de posiciones de riesgo afectaron a las divisas emergentes.

En paralelo, Quiroz advirtió de que la incertidumbre sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos, incluida la revisión del tratado comercial norteamericano (T-MEC), podría mantener la volatilidad cambiaria.

No obstante, matizó que la depreciación reciente no necesariamente implica un cambio definitivo de tendencia.

Para ambas especialistas, las decisiones monetarias de los próximos meses serán determinantes para la evolución del peso mexicano.