A las 09:00 hora local (14.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,27 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo se encamina a cerrar así otra semana a la baja.

Los inversores evalúan el aumento de las reservas de petróleo de Estados Unidos, según datos de la Administración de Información Energética (EIA, en inglés).

Las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos aumentaron en 3,38 millones de barriles durante la semana terminada el 13 de noviembre, hasta los 417,8 millones, según los datos publicados hoy por la EIA.

Este dato, que no incluye los barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, fue mucho mayor que el esperado por los inversores, especialmente después de los acontecimientos geopolíticos, lo que extendió las pérdidas de los futuros del crudo.

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Mientras tanto, los ataques continúan en Oriente Medio.

La coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 afirmó este viernes haber atacado las "capacidades operativas" de los rebeldes hutíes para el contrabando de armas en el puerto yemení de Al Hudeida, a orillas del mar Rojo, y donde la alianza pidió la evacuación antes de bombardear.

"Apuntamos a capacidades operativas en el puerto de Al Hodeida que contribuyeron a operaciones de contrabando y transporte de armas y misiles balísticos", dijo la coalición en un comunicado, en el que afirmó que el objetivo es "neutralizar las fuentes de amenaza utilizadas para atacar a civiles" en el Yemen y en Arabia Saudí.