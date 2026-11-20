Sin embargo, el organismo advirtió de que esta previsión no refleja la magnitud total del hambre en el mundo, ya que, hasta 266 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria aguda en 2025, de las cuales 39 millones se encontraban en niveles de emergencia o peores.

"Los conflictos, las perturbaciones económicas y los fenómenos climáticos extremos siguen agravando la inseguridad alimentaria y las necesidades humanitarias", subrayó la organización.

El PMA explicó que en el "difícil contexto mundial" y "ante las advertencias de que el mundo podría enfrentarse a su tercera gran crisis alimentaria mundial en seis años", está reorientando su enfoque hacia medidas más eficaces para ampliar su alcance y llegar a las personas más vulnerables.

Entre otras cosas, prevén aumentar el uso de colaboradores locales y proveer seguros y financiación a las comunidades para prepararse ante perturbaciones climáticas.

En este sentido, la organización señaló que las restricciones de financiación están obligando a las organizaciones humanitarias a "tomar decisiones cada vez más difíciles sobre dónde y cómo intervenir".

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"Casi el 72 % de las necesidades de financiación del PMA para 2027 se destinará a la respuesta a las crisis, mientras que el 28 % respaldará el fortalecimiento de la resiliencia", se explica en el comunicado.

El director ejecutivo del PMA, Luke J. Lindberg, destacó que "para las personas más vulnerables del mundo, escapar del hambre aguda es cada vez más difícil".

En este sentido, precisó que "podemos proteger a las personas más vulnerables, pero para ello será necesario un compromiso político sostenido, inversión y acción colectiva".

La organización de la ONU animó a la comunidad internacional a contribuir en soluciones para ayudar a salvar vidas en la actualidad y crear las condiciones necesarias para que las comunidades sean más resilientes en el futuro.

"Insto a otros a sumarse a nuestro llamamiento y actuar para garantizar que no haya más hambrunas, que los alimentos no vuelvan a utilizarse como arma y que no se produzcan más ataques contra los trabajadores humanitarios", agregó McCain.

El informe del Panorama Mundial del PMA ofrece una visión general de la situación del hambre en el mundo, los desafíos que impulsan la inseguridad alimentaria y las prioridades del Programa Mundial de Alimentos para responder a las necesidades de las personas más vulnerables del mundo.