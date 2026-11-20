Tras una jornada de 15 horas de debate marcada por las últimas negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición, el Senado aprobó las partidas de Educación, Vivienda, Cultura, Justicia, Mujer y Desarrollo Social, dejando en manos de la Cámara de Diputadas y Diputados la discusión final respecto de los fondos destinados a Agricultura.

Entre los acuerdos más destacados a lo largo de tres jornadas de discusión y votación en el Senado destacan la reposición de 35 millones de dólares a Educación para financiar el programa "Yo elijo mi PC", una política eliminada en el texto original presentado por el Gobierno y que este año ha beneficiado a más de 96.100 estudiantes de bajos recursos con la entrega de portátiles.

"Creo que fue una jornada muy positiva. Estamos muy tranquilos, además, en términos de que, respetando y conservando la consolidación fiscal que nos hemos propuesto, se pueden lograr objetivos con mucho diálogo y colaboración", señaló el ministro chileno de Hacienda, Jorge Quiroz.

Los parlamentarios oficialistas y opositores acordaron además el financiamiento de Vivienda destinado a la ejecución de proyectos habitacionales con prioridad en regiones; la reposición de recursos para programas culturales y sitios de memoria; y fondos originalmente eliminados para el Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred) y la conocida "Ley Cholito", que regula la tendencia responsable de animales, entre otros.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentada por Kast ante el Congreso a principios de octubre contempla un aumento del gasto público del 1,5 % por un monto total de 105,8 billones de pesos (más de 111.000 millones de dólares).

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Pese al incremento en el gasto, el texto introducido al Legislativo incluyó una serie de recortes en partidas destinadas a educación, sanidad, seguridad, cultura e igualdad, generando el rechazo de la oposición y sectores del mundo sindical y estudiantil.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha desde el retorno a la democracia, llegó al poder en marzo pasado con la promesa de reactivar la economía y equilibrar las cuentas fiscales.

Durante su campaña, el actual mandatario prometió un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses sin quitar derechos sociales, y nada más llegar a La Moneda anunció una reducción presupuestaria en todas las carteras.

En pleno debate presupuestario, las principales centrales sindicales y de funcionarios públicos del país se han movilizado en contra de la eliminación de programas específicos, protestas a las que se han sumado también profesores, trabajadores de la salud y estudiantes universitarios y secundarios.

Tanto la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) como otros sindicatos no descartaron nuevas protestas de cara al último trámite Legislativo en la Cámara Baja, donde se retomará la discusión el próximo lunes.

Las movilizaciones en contra del Gobierno de Kast se dan en un contexto económico complejo, con un PIB que cayó en el tercer trimestre del año un 1,1 % y con más de un millón de personas desempleadas.