Bajo el lema "Preparados para gobernar Portugal", alrededor de un millar de delegados se reunirán desde hoy hasta el domingo en Entroncamento, localidad situada a unos 110 kilómetros al noreste de Lisboa y uno de los tres municipios conquistados por la formación en las elecciones locales de octubre de 2025.

El encuentro formalizará la reelección de Ventura, de 43 años, quien obtuvo el 98 % de los votos en las elecciones internas celebradas el pasado 31 de octubre, en las que concurrió como candidato único, y que seguirá al frente del partido durante otros tres años.

Durante la convención se renovarán los órganos nacionales de la formación y se debatirán 93 mociones sobre asuntos como la inmigración, la seguridad, la justicia, la sanidad, la familia y la identidad nacional.

La cita también pretende regularizar la situación interna del partido después de que el Tribunal Constitucional invalidara en marzo de 2025 la elección de los órganos dirigentes surgidos de su anterior convención, celebrada en enero de 2024.

Chega (¡Basta!, en portugués) fue legalizado en abril de 2019 por iniciativa de Ventura, un jurista y antiguo comentarista televisivo de fútbol que había militado en el Partido Socialdemócrata (PSD, centroderecha).

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Su fundador adquirió notoriedad política en 2017, cuando concurrió a las elecciones municipales de Loures, en el área metropolitana de Lisboa, con una campaña marcada por sus polémicas declaraciones sobre la comunidad gitana.

Con un discurso nacionalista, contrario a la inmigración irregular y centrado en el endurecimiento de las penas y la denuncia de la corrupción, Chega rompió la hegemonía de las formaciones tradicionales en Portugal.

En las elecciones legislativas de 2019 consiguió un único diputado; en las de 2022 obtuvo doce; en 2024 alcanzó los cincuenta y en mayo de 2025 logró sesenta escaños, con el 22,76 % de los sufragios.

Con estos resultados, se convirtió en la segunda fuerza de un Parlamento integrado por 230 diputados, por detrás de la coalición conservadora del primer ministro, Luís Montenegro (91 escaños), y por delante del Partido Socialista (58).

Su implantación territorial también ha avanzado. En las elecciones municipales del año pasado conquistó por primera vez tres alcaldías: Albufeira, uno de los principales destinos turísticos de la región meridional del Algarve; Entroncamento, en el centro del país, y São Vicente, en la isla atlántica de Madeira.

Además, pasó de 19 a 137 concejales en el conjunto del país, aunque su primera experiencia de gestión municipal no ha estado exenta de discrepancias internas.

La convención será la primera desde que Ventura disputara en febrero pasado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que consiguió el 33,2 % de los votos frente al socialista António José Seguro, actual jefe del Estado.

Con casi 1,74 millones de sufragios en aquella cita electoral, Ventura superó incluso el respaldo obtenido por su formación en las últimas legislativas.

El dirigente ultraderechista pretende ahora ampliar su base electoral y proyectar una imagen de unidad y madurez política que permita a Chega presentarse como alternativa de gobierno.

El propio Ventura ha señalado que esta será probablemente la última convención de la formación antes de las próximas elecciones legislativas, previstas inicialmente para 2029, aunque no descarta un adelanto electoral.

La reunión concluirá apenas dos días antes de la votación definitiva de los presupuestos generales del Estado para 2027, a los que Chega se opone y que han vuelto a poner de manifiesto las dificultades del Ejecutivo conservador de Montenegro para gobernar sin mayoría absoluta.